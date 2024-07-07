Хэмилтон: «Первый ряд «Мерседеса» в Сильверстоуне — неожиданный результат»

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон заявил, что не ожидал, что команда займет первый ряд на «Гран-при Великобритании».

«Прежде всего, большое, большое спасибо этой невероятной публике. Я так горжусь тем, что оказался здесь, а три британца в первой тройке — это просто невероятно. Огромные поздравления Джорджу — он проделал такую великолепную работу. Мы определенно не ожидали, что в этот уик-энд окажемся в первом ряду, но это очень важно для нас, для нашей команды. Машина чувствовала себя просто фантастически, нужно было только добиться нужной температуры шин. Я чувствую уверенность в машине. Учитывая условия, мы можем работать вместе и оставить Ландо позади», — приводит слова Хэмилтона Sky Sports.

Джордж Расселл стал победителем квалификации «Гран-при Великобритании». Хэмилтон занял второе место, а третье — гонщик «Макларен» Ландо Норрис.

Гонка в Сильверстоуне пройдет в воскресенье, 7 июля. Начало — в 17.00 по московскому времени.