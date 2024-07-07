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Сегодня, 02:53

Хэмилтон: «Первый ряд «Мерседеса» в Сильверстоуне — неожиданный результат»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон заявил, что не ожидал, что команда займет первый ряд на «Гран-при Великобритании».

«Прежде всего, большое, большое спасибо этой невероятной публике. Я так горжусь тем, что оказался здесь, а три британца в первой тройке — это просто невероятно. Огромные поздравления Джорджу — он проделал такую великолепную работу. Мы определенно не ожидали, что в этот уик-энд окажемся в первом ряду, но это очень важно для нас, для нашей команды. Машина чувствовала себя просто фантастически, нужно было только добиться нужной температуры шин. Я чувствую уверенность в машине. Учитывая условия, мы можем работать вместе и оставить Ландо позади», — приводит слова Хэмилтона Sky Sports.

Джордж Расселл стал победителем квалификации «Гран-при Великобритании». Хэмилтон занял второе место, а третье — гонщик «Макларен» Ландо Норрис.

Гонка в Сильверстоуне пройдет в воскресенье, 7 июля. Начало — в 17.00 по московскому времени.

Формула-1
Мерседес
Льюис Хэмилтон
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