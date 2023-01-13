Магнуссен может пропустить гонку «24 часа Дайтоны» из-за операции на руке

Гонщику «Хаас» Кевину Магнуссену потребовалась срочная операция на запястье.

«У меня болело запястье, поэтому я пошел к врачу, чтобы его осмотреть. Они обнаружили кисту, которую нужно удалить сейчас, чтобы я был готов к сезону «Формулы-1». Это безвредная процедура, но после нее мне, вероятно, нужно отдохнуть пару недель. Нужно подождать и посмотреть, что скажет врач, но маловероятно, что я смогу выступить в «24 часах Дайтоны», — приводит слова Магнуссена The Race.

Магнуссен должен был выступить в марафоне в Дайтоне в одном экипаже со своим отцом, бывшим гонщиком «Формулы-1» Яном Магнуссеном.

Гонка «24 часа Дайтоны» пройдет с 28 по 29 января 2023 года.

30-летний датчанин завершил сезон-2022 на 13-й строчке в личном зачете, набрав 25 очков и завоевал свою первую поул-позицию.