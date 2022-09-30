Магнуссен: «У меня часто менялись гоночные инженеры, поэтому, видимо, потерял ориентиры»

Пилот «Хааса» Кевин Магнуссен поделился ожиданиями от «Гран При Сингапура».

«Гран При Сингапура» — один из тех этапов, где может представиться дополнительная возможность отличиться. Это связано и с характером трассы, и с тем, как может сложиться гонка, ведь здесь выше вероятность вмешательства автомобиля безопасности, разного рода инцидентов и т.д. Хочется избежать неприятностей, поскольку вознаграждение за это может быть выше, чем обычно. Похоже, что трассы, требующие более сильного прижима, больше подходят нашей машине, хотя нет гарантий, что именно в Сингапуре наши дела пойдут хорошо.

У меня часто менялись гоночные инженеры, поэтому я был в непростой ситуации, и, видимо, несколько потерял ориентиры. Работая с настройками, я уже пытался применять не научные подходы, а скорее полагался на собственные ощущения», — цитирует F1 News Магнуссена.