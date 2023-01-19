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Сегодня, 19:57

Магнуссен после операции на руке пропустит гонку «24 часа Дайтоны»

Иван Шитик
Корреспондент
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Пилот «Хааса» Кевин Магнуссен не сможет выступить в гонке «24 часа Дайтоны».

Магнуссен перенес операцию на руке — датчанину было необходимо удалить кисту, которую врачи обнаружили в ходе планового обследования.

«Операция прошла успешно, но теперь мне нужно как можно больше отдыхать, чтобы быть здоровым к началу предсезонной подготовки в «Ф-1». Досадно, что так вышло. Но врачи посоветовали мне не выступать в гонке на следующей неделе», — написал Магнуссен в социальных сетях.

Кевин Магнуссен должен был выступить в марафоне в Дайтоне в одном экипаже со своим отцом, бывшим гонщиком «Формулы-1» Яном Магнуссеном.

Гонка «24 часа Дайтоны» пройдет с 28 по 29 января 2023 года.

Кевин Магнуссен
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