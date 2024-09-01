Магнуссен пропустит этап в Азербайджане из-за перебора штрафных баллов

Пилот «Хаас» Кевин Магнуссен получил автоматическую дисквалификацию за перебор штрафных баллов. Это первый в истории «Формулы-1» подобный случай.

По итогам «Гран-при Италии», который прошел 1 сентября, стюарды выписали 31-летнему датскому гонщику 10 штрафных секунд и добавили два штрафных балла за контакт с Пьером Гасли из «Альпин».

Таким образом, за последний год Магнуссен набрал 12 штрафных баллов из 12 возможных и пропустит следующую гонку в Азербайджане.

На этапе в Италии датчанин занял 10-е место, уступив лидеру гонки Шарлю Леклеру («Феррари») 1 минуту 08,302 секунды.