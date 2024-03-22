«Макларен» продлил контракт с гендиректором Брауном до 2030 года

Генеральный директор «Макларена» Зак Браун продлил контракт до 2030 года.

«Я счастлив и дальше руководить «Маклареном» и оставаться частью команды с такой историей. Работать бок о бок с талантливыми мужчинами и женщинами «Макларена» в различных гоночных сериях — это настоящая привилегия. Вместе мы продолжим расширять границы автоспорта и стремиться к высочайшим результатам как на трассе, так и за ее пределами», — приводит слова Брауна официальный сайт команды.

52-летний американец присоединился к «Макларену» в 2016 году в качестве исполнительного директора технической группы, в апреле 2018-го занял пост гендиректора.