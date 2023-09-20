«Макларен» продлил контракт с Пиастри до конца 2026 года

«Макларен» объявил о продлении контракта с пилотом команды австралийцем Оскаром Пиастри.

Новое соглашение рассчитано до конца сезона-2026.

«Я очень рад продлить свое партнерство с «Маклареном» на долгие годы. Я хочу бороться за самые высокие места с этой командой, и меня воодушевляет видение и основы, которые уже закладываются, чтобы привести нас к этому», — сказал Пиастри.

Пиастри присоединился к британской команде в конце 2022 года. На данный момент он занимает 11-е место в личном зачете пилотов, набрав 42 очка. Лучший результат 22-летнего гонщика в текущем сезоне — 4-е место на «Гран-при Великобритании».