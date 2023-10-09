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Сегодня, 16:25

«Макларен» установил рекорд «Формулы-1» по времени пит-стопа

Руслан Минаев
Пит-стоп «Макларена».
Фото AFP
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Команда «Макларен» установила рекорд «Формулы-1», совершив самый быстрый пит-стоп, сообщает DHL Motosports. Механики во время «Гран-при Катара» уложились в 1,8 секунды, обслуживая болид Ландо Норриса.

Предыдущий рекорд держался 4 года и был установлен на «Гран-при Бразилии». В 2019-м механики «Ред Булл» обслужили болид нидерландца Макса Ферстаппена за 1,82 секунды.

Норрис занял третье место на «Гран-при Катара».

Гонку выиграл пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. 26-летний нидерландец смог оформить чемпионство в ходе спринтерской гонки «Гран-при Катара» после схода его партнера по команде Серхио Переса, который, занимая второе место в личном зачете пилотов, сохранял математические шансы на победу в чемпионате. Ферстаппен также становился чемпионом «Формулы-1» в 2021 и 2022 годах.

Формула-1
Макларен
Ландо Норрис
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