«Макларен» в 2027 году вернется в WEC и «24 часа Ле-Мана»

«Макларен» объявил о возвращении в чемпионат мира по гонкам на выносливость (WEC) и гоночный марафон «24 часа Ле-Мана» с 2027 года.

«1995 год. Легендарная победа в Ле-Мане. Слава «Тройной короны». Мы готовы снова заявить о себе в гонках на выносливость с 2027 года», — говорится в пресс-релизе британского коллектива.

В своей истории «Макларен» пять раз выигрывал соревнования Can-Am, трижды — «500 миль Индианаполиса», а также по одному разу побеждал в «24 часа Ле-Мана» и «12 часов Себринга».

На данный момент команда представлена в пяти различных гоночных сериях, включая «Формулу-1» и IndyCar.