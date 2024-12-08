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Сегодня, 17:41

«Макларен» впервые с 1998 года завоевал Кубок конструкторов

Алина Савинова
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«Макларен» стал обладателем Кубка конструкторов по итогам сезона-2024 «Формулы-1».

В заключительной гонке года в Абу-Даби пилот британской команды Ландо Норрис финишировал первым, его напарник Оскар Пиастри стал десятым. Этот результат обеспечил коллективу чемпионский титул в командном зачете (всего 666 очков).

«Макларен» выиграл трофей впервые с 1998 года. Всего на счету команды девять Кубков конструкторов. По этому показателю коллектив опередил «Мерседес» (8) и сравнялся с «Уильямс».

Второе место в Кубке конструкторов в нынешнем сезоне заняла команда «Феррари», уступив «Макларен» 14 очков. На третьей строчке расположился «Ред Булл» (589), на четвертой — «Мерседес» (468).

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Формула-1
Макларен
Феррари
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