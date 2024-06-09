Ферстаппен: «Я точно согласился бы на второе место перед квалификацией»

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен доволен вторым местом в квалификации «Гран-при Канады».

«Думаю, в целом мы все равно провели хорошую квалификацию. Весь уик-энд был для нас немного сложным, но я приму второе место. Перед квалификацией я точно согласился бы на это. То, что борьба настолько плотная, делает завтрашнюю гонку интересной. В Монако я чувствовал себя хорошо, но это была не наша трасс. Думаю, что завтра будет очень интересная гонка с учетом шинами, как они себя поведут. Да и погода — дождь то идет, то нет», — приводит слова Ферстаппена Sky Sports.

Поул позицию завоевал гонщик «Мерседеса» Джордж Расселл, третьим стал Ландо Норрис из «Макларен».

Гонка «Гран-при Канады» пройдет 9 июня в 21.00 по московскому времени.