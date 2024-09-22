Ферстаппен: «Второе место — хорошее достижение. Конечно, мы недовольны»

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал результат «Гран-при Сингапура». Нидерландский гонщик финишировал вторым.

«Я был сам по себе. В концовке старался, как мог, чтобы контролировать свой темп. Первый отрезок вышел довольно сложным, у нас были проблемы с износом шин. Во втором — все сложилось немного лучше, мне было комфортнее пилотировать.

Мы знали, что в этот уик-энд столкнемся с трудностями. Второе место — хорошее достижение. Конечно, мы им недовольны. Сейчас нам нужно улучшать и улучшать свой темп. Это мы и попробуем сделать», — сказал Ферстаппен после заезда.

Отставание Ферстаппена от победителя «Гран-при Сингарупа» — пилота «Макларена» Ландо Норриса составило +20,945 секунды. Тройку лидеров замкнул еще один пилот «Макларен» Оскар Пиастри (+41,823).

Ферстаппен набрал 331 очко и продолжает лидировать в личном зачете пилотов. У Норриса 279 очков и вторая строчка. Третьим идет Леклер с 245 баллами.