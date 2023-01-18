Ферстаппен о напряженных сезонах в «Ф-1»: «Если ты не готов к такому, лучше просто уйти»

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен рассказал, что не видит проблем в напряжении, которое гонщики могут испытывать на протяжении сезона «Формулы-1».

«Если ты не готов к такому, лучше просто сразу остановиться и уйти. Мы все гонщики, мы любим гонки. И провести такой сезон, как в 2021 году, — это здорово. Хотя столь же приятно уверенно побеждать, как в 2022 году. Если бы каждый год получался таким, как сезон-2021, это было бы и правда очень тяжело. Но в «Формуле-1» такое происходит очень редко. Так что в целом с нагрузкой все нормально», — приводит слова Ферстаппена Racingnews365.

По итогам сезона-2022 австрийский коллектив выиграл Кубок Конструкторов, набрав 759 очков. А пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен стал двукратным чемпионом мира.