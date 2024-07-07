Ферстаппен рассказал о повреждении болида из-за вылета в гравий

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен объяснил свой вылетел с трассы в первом сегменте квалификации к «Гран-при Великобритании». В итоге пилот занял четвертое место.

«Я вышел из седьмого поворота, и дождь начал попадать мне на визор. Если ты думаешь, что дождь может начаться, ты должен проехать круг, иначе ты выбываешь в первом сегменте. Так что я попытался немного ускориться. Я поднял ногу с педали газа, но этого оказалось недостаточно — было так скользко, что я все равно вылетел. Потом я попытался не дойти до столкновения. Пришлось пробираться через грязь и мокрый участок, катиться по гравию, стараясь не удариться в стену. Но я разрушил днище», — приводит слова Ферстаппена Sky Sports.

Также пилот рассказал, что команда проделала огромную работу, пытаясь оптимизировать потери, потому что днище было в плохом состоянии.

«Изначально я был рад попасть в третий сегмент, потому что машина была на порядок ниже. Четвертое место меня вполне устраивает», — сказал Ферстаппен.

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл стал победителем квалификации «Гран-при Великобритании». Вторым стал Льюис Хэмилтон («Мерседес»), третьим — гонщик «Макларен» Ландо Норрис.

«Гран-при Великобритании» пройдет в воскресенье, 7 июля. Начало — в 17.00 по московскому времени.