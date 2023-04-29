Ферстаппен недоволен действиями Расселла: «У меня в боковом понтоне болида дыра»

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен остался недоволен действиями гонщика «Мерседеса» Джорджа Расселла на старте спринта «Гран-при Азербайджана».

После контакта в начале заезда Ферстаппен, как выяснилось позже, провел всю гонку на поврежденном болиде.

«Я просто не понимаю, зачем нужно так рисковать на первом круге, ловить недостаточную поворачиваемость и въезжать мне в боковой понтон. В результате в чего в понтоне образовалась дыра. На старте у всех холодные шины, можно очень легко поймать блокировку колес. Джордж все объяснил просто прекрасно, заявив что-то вроде: «Ну, приятель, у меня просто заблокировались колеса, сам посмотри на повторе». Но это же какая-то бессмыслица.

У меня в боковом понтоне болида дыра. Выглядит не очень. Но теперь уже ничего не поделаешь, нужно сосредоточиться на завтрашней гонке", — приводит слова Ферстаппена Sky Sports.

В пятницу, 28 апреля, пилот «Феррари» Леклер выиграл основную квалификацию, благодаря чему займет первое место на стартовой решетке в гонке, которая пройдет в воскресенье, 30 апреля. Вторым стал Ферстаппен, третьим — его сокомандник Серхио Перес.