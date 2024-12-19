Ферстаппен — Пересу: «Было абсолютным удовольствием выступать с тобой»

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен обратился к Серхио Пересу после ухода мексиканского гонщика из команды.

«Было абсолютным удовольствием выступать с тобой. Мы пережили вместе потрясающие моменты, которые я всегда буду помнить. Спасибо, Чеко!» — написал нидерландец в своих соцсетях.

Перес был напарником Ферстаппена в «Ред Булл» с 2021 по 2024 год. На его счету за это время шесть побед и 39 подиумов. По итогам минувшего сезона 34-летний мексиканец занял восьмое место в личном зачете, набрав 152 очка.

В «Королевских гонках» Перес также выступал за команды «Заубер», «Макларен», «Форс Индия» и «Рейсинг пойнт».