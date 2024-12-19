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Сегодня, 11:58

Ферстаппен — Пересу: «Было абсолютным удовольствием выступать с тобой»

Алина Савинова
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Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен обратился к Серхио Пересу после ухода мексиканского гонщика из команды.

«Было абсолютным удовольствием выступать с тобой. Мы пережили вместе потрясающие моменты, которые я всегда буду помнить. Спасибо, Чеко!» — написал нидерландец в своих соцсетях.

Перес был напарником Ферстаппена в «Ред Булл» с 2021 по 2024 год. На его счету за это время шесть побед и 39 подиумов. По итогам минувшего сезона 34-летний мексиканец занял восьмое место в личном зачете, набрав 152 очка.

В «Королевских гонках» Перес также выступал за команды «Заубер», «Макларен», «Форс Индия» и «Рейсинг пойнт».

Формула-1
Ред Булл
Макс Ферстаппен
Серхио Перес
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