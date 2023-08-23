Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился ожиданиями от предстоящего «Гран-при Нидерландов».

«С нетерпением жду второй половины сезона, и нет лучшего способа начать ее, чем в Нидерландах. Там потрясающая трасса и, конечно, потрясающие фанаты, так что я определенно рад возвращению. Погода там может быть капризной, но для меня неважно, будет дождь или нет. Мы сделаем все возможное, чтобы набрать максимальное количество очков», — приводит слова Ферстаппена пресс-служба «Ред Булл».

Ферстаппен является двукратным чемпионом мира «Формулы-1». В текущем сезоне 25-летний голландский автогонщик лидирует в личном зачете пилотов, набрав 314 очков.

«Гран-при Нидерландов» пройдет с 25 по 27 августа.