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Сегодня, 01:07

Ферстаппен: «Надеюсь, сможем побороться с «Феррари» и «Мерседесом» на «Гран-при Бельгии»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился ожиданиями от выступления команды на «Гран-при Бельгии».

Ферстаппен выиграл квалификацию, но он получит штраф в виде потери 10 позиций из-за замены двигателя. С первой строчки гонку начнет пилот «Феррари» Шарль Леклер

«Это была хорошая квалификация. К счастью, погода была хорошей. Шел небольшой дождь, и мы смогли провести достойную квалификацию. Очень счастлив. Машина отлично работала на мокрой трассе. Я мог просто делать свои круги и стараться показывать чистое время на мокрой трассе, что всегда довольно сложно.

Я знаю, что должен стартовать на 10 мест назад, так что это лучшее, что я мог сделать сегодня, и я буду двигаться дальше. Это будет жесткая борьба. Мы постараемся сделать все, что в наших силах. Надеюсь, мы сможем побороться с «Феррари» и «Мерседес», а если нам повезет, то, возможно, мы сможем бросить вызов «Макларен», — приводит слова Ферстаппена Sky Sports.

Гонка на «Гран-при Бельгии» состоится в воскресенье, 28 июля, и начнется в 16.00 (мск).

Ред Булл
Макс Ферстаппен
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