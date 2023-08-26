Ферстаппен: «Сложная квалификация. Все свелось к тому, чтобы проехать круги, не попав в аварию»

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен подвел итоги квалификации «Гран-при Нидерландов». Он занял первое место.

«Это была очень сложная квалификация. С новым асфальтом трек довольно скользкий. Все свелось к тому, чтобы проехать круги, не попав в аварию. Думаю, нам это вполне удалось. В некоторым местах, когда мы были на «сликах», была одна сухая линия, так что нам приходилось слегка рисковать. Но последний круг получился очень приятным. Всегда ощущаешь давление, но когда справляешься с этим, то это невероятно», — приводит слова Ферстаппена Sky Sports.

Второе место по итогам квалификации занял пилот «Макларена» Ландо Норрис, третьим стал гонщик «Мерседеса» Джордж Расселл.

Гонка «Гран-при Нидерландов» пройдет 27 августа. Начало — в 16.00 мск.