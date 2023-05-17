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17 мая, 15:31

Ферстаппен: «Я поддерживаю решение «Ф-1» отметить «Гран-при» в Имоле»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал отмену «Гран-при Эмилия-Романьи».

«Я поддерживаю решение, принятое «Ф-1» и местными властями отметить «Гран-при» в Имоле. Все наши мысли со всеми пострадавшими из-за сильных дождей и наводнения в регионе. Мы желаем вам всего наилучшего и сил, которые обеспечат вашу безопасность на протяжении всего этого периода», — написал Ферстаппен в соцсетях.

17 мая «Формула-1» выступила с заявлением о том, что этап «Гран-при» в Имоле было решено отменить. Ранее в итальянском регионе был объявлен красный уровень тревоги из-за проливных дождей. Ситуация в связи с погодными условиями не улучшается.

«Гран-при Эмилия-Романьи» должен был пройти с 19 по 21 мая на автодроме Энцо и Дино Феррари.

Формула-1
Ред Булл
Макс Ферстаппен
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