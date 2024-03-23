Ферстаппен: «Немного неожиданный результат квалификации «Гран-при Австралии»

Пилот «Руд Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал победу в квалификации «Гран-при Австралии».

«Немного неожиданный результат квалификации, но я очень доволен третьим сегментом. Оба круга были очень хорошими, и это доставило удовольствие. Пока уик-энд складывается непросто, но в итоге мы смогли оказаться впереди, чему я очень рад. «Феррари» кажутся быстрыми на длинных дистанциях, так что в завтрашней гонки еще ничего не решено, но я думаю, что это делает ее захватывающей», — приводит слова Ферстаппен Sky Sports.

Второй результат в квалификации показал пилот «Феррари» Карлос Сайнс, третий — Серхио Перес («Ред Булл»).

Гонка «Гран-при Австралии» пройдет в воскресенье, 24 марта.