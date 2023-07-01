Ферстаппен: «Случившееся между мной и Пересом на выходе из первого поворота было не слишком приятным»

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал победу в спринте на «Гран-при Австрии».

«Хорошая гонка. Разве что случившееся на выходе из первого поворота было не слишком приятным. Когда ты оказываешься на траве, там очень скользко, но нам удалось сохранить контроль, и дальше мы просто продолжали гонку

Сам старт прошел не идеально, была довольно сильная пробуксовка колес. Но после первого круга, когда я вернул лидерство, единственной задачей было просто беречь шины, зная о том, что дождя больше не будет, и что в таких условиях нам нужно проехать 24 круга на одном комплекте промежуточных шин, а это весьма длинный отрезок. На пяти последних кругах слики были намного быстрее промежуточных шин, но с учетом нашего отрыва впереди проводить пит-стоп не имело смысла. Нам нужно было просто продержаться», — приводит слова Ферстаппена Sky Sports.

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес занял второе место в спринте на «Гран-при Австрии», замкнул тройку — Карлос Сайнс из «Феррари».

Гонка «Гран-при Австрии» пройдет завтра, 2 июля, и начнется в 14.00 мск.