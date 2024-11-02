Ферстаппен — о спринте: «Слишком много времени ушло на то, чтобы обойти Леклера»

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал третье место в спринте «Гран-при Бразилии».

«Это была довольно сложная гонка, но я думаю, что темп был очень хорошим, потому что мы всегда могли следовать в рамках DRS, и я вполне доволен этим. Слишком много времени ушло на то, чтобы обойти Леклера, но когда все находятся в DRS, атаковать очень сложно, так что мне пришлось ждать ошибок, и, к счастью, они появились, и я смог использовать это в своих интересах», — приводит слова Ферстаппена Sky Sports.

Первое место в спринте занял пилот «Макларен» Ландо Норрис. Вторым стал напарник Норриса Оскар Пиастри.

В субботу, 2 ноября, пройдет квалификация к воскресной гонке в Сан-Паулу. Начало — в 21.00 по московскому времени.