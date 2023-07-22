Ферстаппен: «Думаю, что с такой машиной, как у нас, мы должны быть впереди»

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал второе место в квалификации «Гран-при Венгрии».

«Весь уик-энд я пытался найти хороший баланс. Сегодня в квалификации тоже было очень сложно. В первом и втором сегменте было трудно почувствовать уверенность, чтобы атаковать в поворотах. Первая попытка в третьем сегменте мне показалась неплохой, но вот во второй попытке у меня вновь пропали оптимальные ощущения за рулем болида. Я пытался атаковать чуть сильнее — но тут же терял либо переднюю, либо заднюю ось.

Мы все равно вторые, но я думаю, что с такой машиной, как у нас, мы должны быть впереди. Однако пока по ходу этого уик-энда нам не удалось набрать оптимальную форму», — приводит слова Ферстаппена Sky Sports.

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон выиграл квалификацию «Гран-при Венгрии». Ферстаппен отстал от лидера на 0,003 секунды. Третье время показал гонщик «Макларена» Ландро Норрис (+0,085).