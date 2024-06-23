Ферстаппен: «Случайного слипстрима от Переса не хватило для поула, к сожалению»

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен рассказал, чего ему не хватило для победы в квалификации «Гран-при Испании». Ферстаппен занял второе место.

«Думаю, в квалификации все складывалось более удачно. Весь уик-энд мы пытались найти взаимосвязанный баланс. В третьем сегменте я получил хороший слипстрим от Переса, но, к сожалению, этого не хватило. Так иногда бывает, но в целом мы можем быть довольны результатом, и все зависит от завтрашнего дня», — приводит слова Ферстаппена Sky Sports.

Первым в квалификации стал гонщик «Макларен» Ландо Норрис. Третье место занял пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Сокомандник Ферстаппена Серхио Перес показал восьмой результат.

Гонка «Гран-при Испании» пройдет в воскресенье, 23 июня. Начало — в 16.00 по московскому времени.