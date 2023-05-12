КХЛ
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Формула-1
Новости
Календарь гонок
Личный зачет
Кубок конструкторов
Команды
Пилоты
Трассы
Главная
Авто-мото
Формула-1

Сегодня, 18:48

Ферстаппен — о своем гоночном инженере: «Мне нужен рядом кто-то, кто прямо скажет о том, что я облажался»

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен рассказал о вкладе в его успехи гоночного инженера Джанпьеро Ламбиасе.

«Как и я, Джанпьеро любит прямо говорить о том, что происходит. Мы предельно откровенны друг с другом, что особенно ценно в те моменты, когда дела на трассе идут не лучшим образом. Бывают ситуации, когда нам нужно что-то жестко высказать друг другу. Но это и правда важно. Мне нужен рядом кто-то, кто прямо скажет мне о том, что я облажался — даже прямо по радио во время гонки. У нас настолько хорошие отношения, что нам даже не нужно извиняться друг перед другом после каких-то жарких споров», — приводит слова Ферстаппена Speed Week.

Ламбиасе работает в «Ред Булл» с 2015 года. Раньше он был гоночным инженером Даниила Квята, а с Ферстаппеном начал работать с 2018 года.

В сезоне-2023 «Формулы-1» Ферстаппен занимает первое место в личном зачете, набрав 119 очков в 6 гонках. На второй строчке находится его сокомандник Серхио Перес (105 очков), на третьей — Фернандо Алонсо из «Астон Мартин» (75).

В Кубке конструкторов лидирует «Ред Булл» с 224 очками на счету.

Формула-1
Ред Булл
Макс Ферстаппен
0
Читайте также
Апелляционный трибунал МПК отменил отстранение Паралимпийского комитета России
Статус чемпионата мира стремительно падает. И дело не только в исключении России
В Крыму потерпел крушение военный вертолет Ми-28
Путин поручил создать условия для снижения оттока россиян за рубеж
В Луганске прогремели два взрыва
Как работает система стабилизации цен на продукты: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Квят будет стартовать с последнего ряда. На что он может рассчитывать?
Квят — топовый повар! Уникальные кадры
Квята выбили с трассы в Баку
Маршалл пит-лейн Ф1: "Гонку не видим, следим за безопасностью"
Грид-герл - о Гран-при России
Алонсо, "Ред Булл" и пит-лейн без Сироткина
Квят: "Я умею водить"
Квят получил именной боб
Гран-при России: полгода до старта
Сироткин поблагодарил за поддержку
Виталий Петров на трассе в Сочи
"Королевские гонки"
Второе прощание короля
Хэмилтон пересел на "Мерседес"
Хэмилтону не повезло в Сингапуре
Европа попрощалась с Формулой до следующего года
Хэмилтон побеждает в Будапеште
Звёзды F1 промчались по Москве
"Формула-1". "Гран-при Великобритании"
"Формула-1": обгоны и аварии в Валенсии
Хэмилтон побеждает в "Гран-при Канады"
Виталий Петров решил стать вертолетчиком
Неожиданный победитель Гран-при Испании
“Формула-1”. Победа Феттеля в Бахрейне
Первая победа Росберга
Дождь сыграл на руку "Феррари" Алонсо
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Хэмилтона заметили на яхте вместе с Шакирой