Ферстаппен выиграл десятый «Гран-при» подряд и установил новый рекорд «Формулы-1»

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен стал победителем «Гран-при Италии».

25-летний нидерландец выиграл десятый «Гран-при» подряд и 11-й в текущем сезоне «Формулы-1». Он побил рекорд Себастьяна Феттеля по числу побед подряд (9 побед в 2013 году).

Второе место в гонке занял пилот «Ред Булл» Серхио Перес (отставание 6,064 секунды). Замкнул тройку лучших гонщик «Феррари» Карлос Сайнс (+11,193).

Пилот «Альфа Таури» Юки Цунода сошел с дистанции на прогревочном круге. Болид Цуноды задымился и остановился на трассе. Из-за этого старт «Гран-при» был отложен.