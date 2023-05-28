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Сегодня, 08:14

Ферстаппен — о выступлениях Алонсо: «Мне нравится его стиль, и то, что он все еще здесь в 41 год, очень впечатляет»

Виталий Косик
Корреспондент
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Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен высказался о гонщике «Астон Мартина» Фернандо Алонсо.

«Я вырос, наблюдая за Фернандо в «Формуле-1». Мне нравится его стиль, и то, что он все еще здесь в 41 год, очень впечатляет. Я думаю, что это отличный пример для людей. Если вы остаетесь приверженными делу и верите в себя, верите в возможности, которые к вам приходят, тогда вы можете что-то показать. Он демонстрирует это прямо сейчас, а также показывает свой природный талант», — приводит Motorsport слова Ферстаппена.

Ферстаппен выиграл квалификацию на «Гран-при Монако». Он проехал круг за 1 минуту и 11,365 секунды и будет стартовать с поул-позиции в воскресной гонке.

Второе место занял Фернандо Алонсо из «Астон Мартин» (отставание + 0.084 секунды), третьим стал Шарль Леклер из «Феррари» (0.106).

Гонка «Гран-при Монако» пройдет сегодня, 28 мая, начало — в 16.00 мск.

Формула-1
Макс Ферстаппен
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