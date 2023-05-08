Ферстаппен: «Я всегда чувствую себя непобедимым»

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен заявил, что не видит достойных конкурентов в «Формуле-1».

«Я всегда чувствую себя непобедимым. Но иногда соперники могут провести очень хороший день и приблизиться, сравниться или оказаться впереди. Важно по возможности выдавать 100 процентов, каждый раз выступать идеально. В субботу все вышло неидеально, так что этот уик-энд неидеален. Сезон длинный, и я всегда стараюсь быть как можно ближе к совершенству», — приводит слова Ферстаппена Sky Sports

Ферстаппен одержал победу на «Гран-при Майами», вторым стал его сокомандник Серхио Перес. Алонсо занял третье место.