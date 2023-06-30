Ферстаппена не оштрафовали за блокировку Магнуссена. Стюарды посчитали помеху недостаточной

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен избежал штрафа за блокировку пилота «Хааса» Кевина Магнуссена в первом сегменте квалификации «Гран-при Австрии».

Стюарды, рассмотрев все представленные доказательства, пришли к выводу, что это был гоночный инцидент, поскольку Магнуссену не пришлось предпринимать значительных действий для уклонения от столкновения с болидом Ферстаппена. Также Магнуссен при совершении маневра почти не потерял в скорости.

Ферстаппен сохранил первую позицию на старте воскресной гонки «Гран-при Австрии».