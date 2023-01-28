Марио Андретти: «Если посмотреть на выступления Расселла в прошлом году, то его невозможно не оценивать как открытие»

Чемпион «Формулы-1» 1978 года Марио Андретти оценил талант гонщика «Мерседес» Джорджа Расселла.

«Если посмотреть на его выступления в прошлом году — не только на квалификации, но и на мощь в гонках, его невозможно не оценивать как открытие», — приводит слова Андретти Motorsport Week.

Легендарный гонщик также высказался о том, способен ли «Мерседес» побороться за титул в 2023 году.

«Предположу, что они будут отыгрываться со своим обычным упорством. Можете представить плотную борьбу между тремя командами, а время от времени будет вмешиваться четвертая — скажем, «Макларен»?» — сказал Андретти.

Расселл опередил Льюиса Хэмилтона по итогам своего дебютного сезона в команде, заняв четвертое место (275 очков). Хэмилтон расположился на шестой строчке (240).