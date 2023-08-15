Уэббер: «Людям очень трудно понять этот уровень доминирования Ферстаппена»

Бывший пилот «Формулы-1» Марк Уэббер прокомментировал то, что пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен может сравняться с рекордом Себастьяна Феттеля и Альберто Аскари, у которых девять побед подряд.

На данный момент у Ферстаппена восемь выигранных «Гран-при» подряд.

«Этому помешают только проблемы с надежностью. Я думаю, что весь мир хотел бы увидеть, как он выиграет свою домашнюю гонку в Зандворте. Он должен выиграть эту гонку, и тогда он будет на равных. Я думаю, что людям очень трудно понять этот уровень доминирования, сколько работы и усилий для этого требуется», — приводит слова Уэббера Racingnews365.

«Гран-при Нидерландов» пройдет с 24 по 27 августа.