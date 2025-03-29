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29 марта, 10:45

Марко: «Хонда» не влияла на решение оставить Цуноду в «Ред Булл»

Камила Абдурахманова
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Советник «Ред Булл» Хельмут Марко опроверг слухи о том, что замена Лиама Лоусона на Юки Цуноду перед «Гран-при Японии» связана с финансовым влиянием компании «Хонда».

«Замена Лоусона на Цуноду перед гонкой в Японии — это случайность. «Хонда» довольна решением, но это не было определяющим фактором. Участие «Хонды» в нашей команде все равно завершается в конце года.

Финансовые вложения от «Хонды» не играли важной роли в принятии решения. Юки Цуноде не о чем переживать. Не стоит забывать, что Лиам Лоусон дважды занимал двадцатое место, а это серьезный результат», — цитирует Марко издание Motorsport.

Ранее СМИ предполагали, что «Ред Булл» мог пойти на уступки «Хонде», оставив Цуноду в составе перед домашним этапом. Однако Марко настаивает, что выбор основан на спортивных критериях, а не коммерческих.

Источник: motorsport
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Ред Булл
Хельмут Марко
Юки Цунода
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