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29 марта, 08:13

Марко ответил, завершит ли Цунода сезон в «Ред Булл»

Камила Абдурахманова
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Советник «Ред Булл» Хельмут Марко подтвердил, что пилот Юки Цунода доедет сезон в составе команды.

«Цунода — быстрый гонщик, его карьера в «Ред Булл» сопровождалась нестабильностью. Изначально команда рассматривала Лиама Лоусона как более сильного кандидата, но японец изменил подход к подготовке, что повлияло на решение оставить его. Решение было принято еще на «Гран-при Японии» в Сузуке, несмотря на то, что Лоусон хорошо знал трассу», — приводит слова Марко Motorsport.

Марко привел в пример Айзека Хаджара, который, дебютировав в Китае, быстро адаптировался и показал схожую с Цунодой скорость в квалификации. Это заставило команду пересмотреть планы, чтобы не задерживать развитие Лоусона.

Марко добавил, что после «Гран-при Китая» Лоусон провел несколько успешных сессий на симуляторе, а его обратная связь с инженерами, ранее подвергавшаяся критике, оказалась качественной. Это развеяло сомнения в его способностях работать с настройками машины.

На данный момент в личном зачете «Формулы-1» Цунода занимает 13-ю позицию с 3 очками, тогда как Лоусон находится на 17-м месте, не заработав ни одного очка.

Третий этап сезона 2025 года пройдет с 4 по 6 апреля в Сузуке.

Источник: motorsport
Формула-1
Ред Булл
Хельмут Марко
Юки Цунода
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