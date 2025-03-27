Марко признал ошибкой назначение Лоусона в «Ред Булл»

Советник «Ред Булл» Хельмут Марко раскритиковал решение о переходе Лиама Лоусона в основную команду, назвав его «ошибкой».

«Лоусон не оправдал ожиданий — даже с учетом командной тактики нам нужен был сильный второй пилот. Он не справился с давлением с первого же «Гран-при Австралии». Это как боксер, получивший нокдаун — выбраться из такого состояния крайне сложно. Выбор Лоусона был единогласным, но Юки Цунода тоже показывал нестабильность. Однако сейчас очевидно, что это было неправильное решение», — приводит слова Марко oe24.

С «Гран-при Японии» место Лоусона займет Цунода, который вернется в команду после года в «Рейсинг Буллз».

Третий этап сезона 2025 года пройдет с 4 по 6 апреля в Сузуке.