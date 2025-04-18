Марко: «Чтобы удержать Ферстаппена, «Ред Булл» должен решить проблемы с болидом»

Хельмут Марко, советник команды «Ред Булл», прокомментировал слухи о возможном уходе Макса Ферстаппена на фоне нестабильных результатов RB21.

«Люди всегда найдут повод для беспокойства. Наша задача как команды — исправить ситуацию с автомобилем. Как только мы сделаем болид конкурентоспособным, вопрос о будущем Макса даже не возникнет», — заявил Марко в интервью Sky Sports.

Ранее руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер также уверенно заявлял, что Ферстаппен останется в команде. Тем временем СМИ связывают нидерландца с переходом в «Астон Мартин», якобы предложивший ему контракт на 300 миллионов долларов. Однако сам гонщик и обе команды пока избегают прямых комментариев по этому поводу.