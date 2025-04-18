Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Новости
Календарь гонок
Личный зачет
Кубок конструкторов
Команды
Пилоты
Трассы
Главная
Авто-мото
Формула-1

Сегодня, 19:13

Марко: «Чтобы удержать Ферстаппена, «Ред Булл» должен решить проблемы с болидом»

Камила Абдурахманова
Telegram Дзен

Хельмут Марко, советник команды «Ред Булл», прокомментировал слухи о возможном уходе Макса Ферстаппена на фоне нестабильных результатов RB21.

«Люди всегда найдут повод для беспокойства. Наша задача как команды — исправить ситуацию с автомобилем. Как только мы сделаем болид конкурентоспособным, вопрос о будущем Макса даже не возникнет», — заявил Марко в интервью Sky Sports.

Ранее руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер также уверенно заявлял, что Ферстаппен останется в команде. Тем временем СМИ связывают нидерландца с переходом в «Астон Мартин», якобы предложивший ему контракт на 300 миллионов долларов. Однако сам гонщик и обе команды пока избегают прямых комментариев по этому поводу.

Ред Булл
Макс Ферстаппен
Хельмут Марко
Читайте также
«Спартак» остался в чемпионской гонке? Команда Станковича — фаворит Кубка? На что красно-белые надеются в концовке сезона
Сделка США с Украиной и предупреждение о срыве переговоров. Что пишут СМИ
Мирра Андреева проиграла Екатерине Александровой на турнире в Штутгарте
В СМИ сообщили детали предложенного США союзникам плана по урегулированию на Украине
Мать убила троих детей в Канске, их выжившего брата избивал отец. Главное
Капитан сборной Латвии выступил против сборной России на Олимпиаде-2026
Популярное видео
Изменения в тренерском штабе СКА
«Манчестер Юнайтед» — «Лион»: Лига Европы, видеообзор
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Лацио» — «Буде-Глимт»: Лига Европы, видеообзор
«Атлетик» — «Рейнджерс»: Лига Европы, видеообзор
«Айнтрахт» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, видеообзор
«Челси» — «Легия»: Лига конференций, видеообзор
«Реал» — «Арсенал»: Лига чемпионов, видеообзор
«Интер» — «Бавария»: Лига чемпионов, видеообзор
«Динамо» (Москва) — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
Кто заменит Илью Воробьева в ЦСКА?
«Астон Вилла» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, видеообзор матча
«Боруссия» — «Барселона»: Лига чемпионов, видеообзор
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
СКА теряет звезд, что не так с «Динамо», камбэки «Трактора»
«Химки» — «Крылья Советов»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Краснодар»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Факел»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Ростов»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Локомотив»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя