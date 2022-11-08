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Сегодня, 16:53

Марко рассказал, в чем преимущество Хэмилтона над Леклером

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко высказал мнение, что семикратный чемпион Формулы-1 пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон является более сильным претендентом на титул в 2023 году, чем гонщик «Феррари» Шарль Леклер.

«Леклер был очень силен в квалификациях. Но он склонен к ошибкам. Я вижу Хэмилтона более сильным претендентом на 2023 год. У него явное преимущество с точки зрения опыта. Кроме того, он может здорово мотивировать себя, и я также убежден, что у «Мерседеса» в следующем сезоне будет хороший болид», — приводит слова Марко RTL.de.

После 20 этапов сезона-2022 25-летний монегаск занимает третье место в личном зачете, набрав 275 очков. 37-летний британец — пятый (216 очков).

Источник: https://www.rtl.de/cms/formel-1-helmut-marko-findet-nur-zwei-fahrer-halbwegs-auf-niveau-von-max-verstappen-5015113.html
Формула-1
Мерседес
Ред Булл
Феррари
Льюис Хэмилтон
Хельмут Марко
Шарль Леклер
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