Марко рассказал, в чем преимущество Хэмилтона над Леклером

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко высказал мнение, что семикратный чемпион Формулы-1 пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон является более сильным претендентом на титул в 2023 году, чем гонщик «Феррари» Шарль Леклер.

«Леклер был очень силен в квалификациях. Но он склонен к ошибкам. Я вижу Хэмилтона более сильным претендентом на 2023 год. У него явное преимущество с точки зрения опыта. Кроме того, он может здорово мотивировать себя, и я также убежден, что у «Мерседеса» в следующем сезоне будет хороший болид», — приводит слова Марко RTL.de.

После 20 этапов сезона-2022 25-летний монегаск занимает третье место в личном зачете, набрав 275 очков. 37-летний британец — пятый (216 очков).