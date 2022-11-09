Марко считает, что после смерти Матешица в «Ред Булл» многое изменится

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко считает, что после смерти Дитриха Матешица в команде многое изменится. Основатель и совладелец «Ред Булл» скончался 22 октября в возрасте 78 лет.

«Безусловно, изменится многое. По типу управления корпорация фактически была автократией. Но поскольку «Руд Булл» — самый эффективный инструмент маркетинга из всех, что есть в распоряжении группы компаний, то нам всегда была предоставлена независимость.

Мы — единственные, кому не нужно было следовать определенным корпоративным правилам. Эту автономию мы получили с согласия Матешица. Но уже известно, что новый менеджмент компании хочет продолжать программу в «Формуле-1? в том виде, в каком она существует сейчас, то есть с предоставлением нам достаточно большой степени независимости», — приводит F1 News слова