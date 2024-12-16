Марко заявил, что Ферстаппен снова доказал, почему он лучший

Советник команды «Формулы-1» «Ред Булл» Гельмут Марко проанализировал итоги сезона-2024 для пилота Макса Ферстаппена.

«Долгий сезон подошел к концу в Абу-Даби, и Макс Ферстаппен вновь доказал свой класс и защитил чемпионский титул. Макс стал еще более зрелым пилотом в этом году. Он был сильнейшим с психологической точки зрения, по пилотажу и в сражениях, а также научился достигать лишь тех целей, которые необходимы.

Если бы в начале года кто-то сказал, что он пропустит Льюиса Хэмилтона и две «Феррари», потому что думает о чемпионстве, это назвали бы чепухой. Но это сделал это, потому что понимал, на чем сосредоточиться», — приводит слова Марко Speedweek.

Марко также отметил, что в Бразилии под дождем Ферстаппен продемонстрировал, что способен справиться с самыми трудными условиями. 17 быстрейших кругов, которые он установил, стали психологическим унижением для соперников, он превзошел всех и снова доказал, почему он лучший в этом спорте.

В минувшем сезоне «Формулы-1» 27-летний нидерландец завоевал четвертый чемпионский титул. Ранее он выигрывал чемпионат мира в 2021, 2022 и 2023 годах. Ферстаппен выступает в «Королевских гонках» с 2015-го. На момент дебюта ему было 17 лет.