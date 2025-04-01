Марко: «Ближайшие гонки станут серьезным испытанием для «Ред Булл»

Советник «Ред Булл» Хельмут Марко заявил, что команде предстоит непростой отрезок сезона — три следующих этапа в Японии, Бахрейне и Саудовской Аравии могут оказаться крайне сложными.

Несмотря на активную работу над настройкой болида RB21, для улучшения управляемости и стабильности машины потребуется время. Марко подчеркнул, что мгновенных изменений ждать не стоит, учитывая сложность конструкции автомобиля.

«Мы не можем кардинально изменить поведение машины за считаные дни — RB21 слишком технологически продвинутый болид для таких быстрых решений. Однако последнее обсуждение с Максом Ферстаппеном и инженерами прошло продуктивно.

У нас нет сомнений в потенциале команды, но, если смотреть на вещи объективно, предстоящие три гонки будут для нас настоящим испытанием», — цитирует Марко Motorsportweek.

Третий этап сезона 2025 года пройдет с 4 по 6 апреля в Сузуке.