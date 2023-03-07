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Сегодня, 23:08

Марко заявил, что сезон-2023 станет ключевым для Цуноды и де Вриса

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко высказался о перспективах гонщиков дочерней команды австрийского гоночного коллектива «Альфа Таури» — японце Юки Цуноды и нидерландца Ника де Вриса.

«Цунода должен проявить себя в этом сезоне. Но то же самое можно сказать и про Ника де Вриса. Да, для него это дебютный год, но у него есть большой опыт в других гоночных сериях и в качестве тест-пилота. Если они хотят остаться в «Формуле-1», то для них это ключевой сезон», — приводит слова Марко Kleine Zeitung.

Ник де Врис в прошлом сезоне был тест-пилотом «Мерседеса», а в этом году заменил Пьера Гасли в качестве боевого пилота «Альфа Таури».

В первой гонке сезона на Гран-при Бахрейна Юки Цунода занял 11-е место, немного не дотянув до очковой зоны. Ник де Врис, в свою очередь, финишировал 14-м.

Формула-1
Альфа Таури
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