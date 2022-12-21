Маси может стать руководителем «Гран-при Австралии»

Бывший гоночный директор Формулы-1 Майкл Маси может стать новым исполнительным директором Australian Grand Prix Corporation (AGPC), сообщает F1i.

Действующий глава компании Эндрю Уэстакотт покинет свой пост 30 июня 2023 года, и Маси считается одним из основных кандидатов на его замену.

Маси покинул пост гоночного директора FIA после скандального финала «Формулы-1» сезона-2021. В минувшем сезоне обязанности гоночного директора выполняли Нильс Виттих и Эдуардо Фрейташ.

Ранее сообщалось, что в сентябре 2022 года Маси заменил уходящего председателя Комиссии австралийской серии Supercars Нила Кромптона, который покинул группу принятия решений в конце июня, а с января 2023 года Маси станет председателем совета директоров Karting Australia.