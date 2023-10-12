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12 октября, 23:08

Масса объяснил, почему решил судиться за титул 2008 года

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший пилот «Феррари» Фелипе Масса рассказал, почему готов инициировать судебный процесс против «Формулы-1» и Международной автомобильной федерации (ФИА) по поводу чемпионского титула 2008 года.

«Мы отправили письмо в ФИА и «Формулу-1» и ждем ответов, которые должны быть до середины октября. Тогда мы решим, что делать — обращаться в суд или нет. Сейчас мы просто ждем развития ситуации. У меня есть поддержка, но ситуация очень сложная. Многие порой не любят об этом говорить открыто. Они предпочитают говорить об этом с глазу на глаз, а не через СМИ, что я полностью понимаю. Но это точно ничего не меняет в моей борьбе за справедливость. Поддержка «Феррари»? Я не понимаю, почему «Феррари» не будет на моей стороне. Ведь мы проиграли чемпионство, они отобрали чемпионство у нас, у меня и у «Феррари». Я делаю это для своей страны, я делаю это для своих фанатов, я делаю это для себя, я делаю это для моей семьи, я делаю это для «Феррари» и ее фанатов — самых невероятных в «Формуле-1», — приводит слова Массы Motorsport Brasil.

Масса обвинил FIA и «Формулу-1» в бездействии после аварии Нельсиньо Пике в 2008 году на «Гран-при Сингапура». В середине гонки пилот «Рено» намеренно въехал в стену, что принесло победу его напарнику Фернандо Алонсо, а Масса из-за появления на трассе автомобиля безопасности и неудачного пит-стопа не набрал очков. Масса считает, что упустил титул чемпиона 2008 года исключительно из-за этой ситуации. Чемпионом стал Хэмилтон.

Формула-1
Фелипе Масса
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