Масса считает, что у Ферстаппена больше шансов побить рекорд Шумахера по титулам, чем у Хэмилтона

Бывший пилот «Формулы-1» Фелипе Масса оценил вероятность того, что будет побит рекорд Михаэля Шумахера по чемпионским титулам.

«Рекорд Шумахера все еще не побит? И в ближайшее время не будет. Конечно, у Льюиса Хэмилтона тоже семь титулов чемпиона мира, но я не верю, что он сможет выиграть восьмой — не на этой машине и не в этом сезоне. «Мерседес» слишком плох, чтобы у Льюиса был реальный шанс.

У Ферстаппена больше шансов побить рекорд Шумахера? В настоящее время — да. Макс не ошибается, он ездит как робот. Он чрезвычайно зрел для своего возраста. Эти два титула сделали его еще лучше. Теперь он более расслаблен, не так упрям", — цитирует Массу Bild.

Шумахер является семикратным чемпионом мира в гонках «Формулы-1». В 2020 году пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон повторил его рекорд, но с тех пор чемпионом дважды становился гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен.