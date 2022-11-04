Матешиц перед смертью успел одобрить строительство новой аэротрубы «Ред Булл»

Руководитель команды «Формулы-1» «Ред Булл» рассказал, что владелец одноимённой корпорации Дитрих Матешиц перед смертью успел одобрить инвестиции в строительство новой аэродинамической трубы команды.

«Инвестирование в новую аэродинамическую трубу было одним из обязательств, которые на себя взял Дитрих. С тех пор как были приняты правила работы в аэродинамической трубе, стало ясно, что эффективность нашей трубы не соответствовала нашим потребностям. Это побудило нас сделать такие большие капиталовложения», — приводит слова Хорнера The Racer.

Австрийский коллектив в 2004 году приобрел команду «Ягуар» и использовал старую аэродинамическую трубу «Эрроуз», которая была перепрофилирована из предприятия по разработке самолетов для работы в Формуле-1, но имела ряд ограничений. На строительство нового объекта уйдет два года.

Отметим, что «Ред Булл», как коллектив, завоевавший Кубок конструкторов, должен был использовать аэротрубу на 70 процентов от номинальных 40 прогонов в неделю. Однако из-за штрафа FIA, наложенного на команду за нарушение финансового регламента в сезоне-2021 году, это колличество сократится до 63 процентов.

Австрийский бизнесмен умер в возрасте 78 лет после продолжительной болезни. На протяжении долгого времени Матешиц не появлялся на публике из-за состояния здоровья.

Компания Матешица является владельцем команды «Формулы-1», футбольных клубов «Лейпциг», «Зальцбург», «Нью-Йорк Ред Буллз» и других.