Майкл Андретти рассказал, как пытался купить команду «Формулы-1»

Чемпион «Инидикара» 1991 года и руководитель Andretti Autosport Майкл Андретти рассказал, как пытался купить команду «Формулы-1».

«Мы пытались купить одну из действующих команд, но никому это не интересно. Вы приходите с реальным предложением, а они не хотят разговаривать. Я честно пытался, и остался недоволен тем, как меня встретили. У всех свои причины поступать так или иначе, они защищают свои интересы, и я не могу их в этом винить. Но каждый думает только о себе. На их месте я, наверное, поступил бы так же. «Формула-1» — очень дорогой спорт. В него вовлечены сильные мира сего, каждая команда берет на себя большие обязательства и защищает свой статус. Но решение будут принимать не они. Руководители серии и ФИА должны определиться с тем, как действовать дальше. У меня есть уверенность, что у нас все получится. Мы прошлись по всем пунктам, которые от нас требуют, но уверенность и реальность порой отличаются. Я считаю, что у нас есть все необходимое, чтобы быть конкурентоспособными, чувствовать уважение со стороны соперников и усилить «Формулу-1». Участие «Кадиллак» в нашей заявке — это не только брендинг. Корпорация General Motors очень серьезно вовлечена в этот проект. Они — неотъемлемая часть команды. Когда станет известно о том, что мы представили, вы увидите, насколько серьезно они участвуют», — приводит слова Андретти Racefans.net.

СМИ информировали, что большинство команд «Формулы-1» выступают против новых коллективов в чемпионате.

Майкл Андретти является сыном чемпиона мира «Формулы-1» 1978 года Марио Андретти. У семейства Андретти уже есть команды в таких чемпионатах, как «Индикар», «Формула Е» и Extreme E.