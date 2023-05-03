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Сегодня, 20:43

Мазепин обратился в суд Великобритании для снятия санкций против него

Мария Гусева
Никитв Мазепин.
Фото Global Look Press
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Российский автогонщик Никита Мазепин обратился в суд Великобритании с просьбой отменить санкции против него.

В марте 2022 года Мазепин попал в санкционные списки «за связи с влиятельным российским бизнесменом Дмитрием Мазепиным, который является его отцом». Позже гонщик опротестовал это решение в суде Евросоюза. В марте 2023-го суд ЕС разрешил Мазепину въезд на территорию Евросоюза для участия в гонках «Формулы-1», но только с обязательством выступать под нейтральным флагом.

«Никита (Мазепин) действительно обратился в суд Великобритании. В заявлении о санкциях в отношении него неоднократно говорится о том, что они «незаконны», — цитирует РИА «Новости» представителя гонщика.

Мазепин выступал за команду «Хаас» в чемпионате «Формулы-1» в сезоне 2021 года. Лучшим результатом гонщика стало 14-е место в «Гран-при Азербайджана». В марте 2022 года, перед стартом сезона, россиянин был включен в черный список ЕС, после чего «Хаас» разорвал контракт с гонщиком и со своим спонсором — компанией «Уралкалий», владельцем которой является отец пилота Дмитрий Мазепин.

Источник: РИА
Формула-1
Никита Мазепин
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