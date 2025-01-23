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Формула-1

Сегодня, 14:13

Мазепин оценил шансы Ферстаппена стать семикратным чемпионом «Ф-1»

Камила Абдурахманова
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Экс-пилот «Хаас» Никита Мазепин поделился мнением о шансах гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена приблизиться к британцу Льюису Хэмилтону и немцу Михаэлю Шумахеру по числу титулов.

«Сможет ли Макс Ферстаппен продлить приблизиться к Хэмилтону и Михаэлю Шумахеру по числу титулов? Чисто теоретически, да. Но здесь все зависит от автомобиля, который спортсмен получает в свое распоряжение. Мне кажется, очень важно дождаться первых тестов, где будет понятна расстановка сил. Но понятно, что если Ферстаппен продолжит доминировать, а сегодня к этому есть все предпосылки, то количество титулов, которые он выигрывает, продолжит расти», — приводит слова Мазепина Forbes.ru.

В минувшем сезоне «Формулы-1» 27-летний нидерландец завоевал четвертый чемпионский титул. Ранее он выигрывал чемпионат мира в 2021, 2022 и 2023 годах. Ферстаппен выступает в «Королевских гонках» с 2015-го. На момент дебюта ему было 17 лет.

Источник: Forbes
Формула-1
Макс Ферстаппен
Никита Мазепин
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