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Сегодня, 10:04

Мазепин заявил, что если в ближайшие семь лет в «Ф-1» появится россиянин, это будет он

Камила Абдурахманова
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Экс-пилот «Хаас» Никита Мазепин рассказал, что еще может появиться в «Формуле-1».

«Ну, смотрите, мне сейчас 25. Мне кажется, если в ближайшие семь лет в Формуле-1 появится россиянин, то это буду я. Потому что, если мне кто-то позвонит и скажет, что через четыре месяца я должен сесть за руль, здесь никакой проблемы не будет. И я точно до 32 как минимум буду находиться в идеальной спортивной форме. Сейчас я готов лучше, чем когда дебютировал в Формуле-1. А отсутствие релевантного опыта в прототипах — это очень быстро поправимо. Поэтому я надеюсь, что если вы увидите россиянина в ближайшее время, то это будет человек с моим именем и фамилией», — приводит слова Мазепина Forbes.ru.

16 октября 25-летний спортсмен объявил, что не вернется к выступлениям в «Формуле-1».

В 2021 году Мазепин выступал в «Формуле-1» за команду «Хаас». Его лучшим результатом в чемпионате стало 14-е место.

Источник: Forbes
Формула-1
Никита Мазепин
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