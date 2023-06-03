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Сегодня, 21:24

Медведев побывал в боксах «Феррари» на «Гран-при Испании»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Российский теннисист Даниил Медведев посетил боксы «Феррари» во время квалификации «Гран-при Испании».

2-я ракетка мира опубликовал в своем Twitter-аккаунте фотографию и подписал: «Гоночный уик-энд в Барселоне!»

Медведев в боксах «Феррари».
Фото Даниил Медведев, Twitter

Квалификацию «Гран-при Испании» выиграл пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Второе время показал Карлос Сайнс из «Феррари», третье — пилот «Макларена» Ландо Норрис. Гонщик «Феррари» Шарль Леклер завершил квалификацию уже после первого сегмента.

Гонка «Гран-при Испании» состоится 4 июня. Начало — в 16.00 мск.

Теннис
Формула-1
Феррари
Даниил Медведев
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